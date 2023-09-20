Ситуация критическая, есть риск разрастания конфликта: эксперт о скандалах между Польшей и Украиной

Игар Тышкевич объяснил, кто виноват в эскалации между двумя странами, и при чем здесь выборы и россия

Текущие скандальные отношения Украины с Польшей вызваны непродуманными шагами, которые Киев и Варшава сделали еще в прошлом году на фоне проблем украинских аграриев с экспортом зерна. Об этом в комментарии "Телеграфу" объяснил эксперт "Украинского института будущего" Игар Тышкевич.

— На сегодняшний день мы имеем последствия непродуманной политики с обеих сторон в течение прошлого года. Вспомним ситуацию: Украина в 2022 году испытывает проблемы с экспортом зерновых. Тогда Польша открывает границы транзита украинского зерна. Возникает вопрос: она открылась для транзита или импорта? — отметил эксперт, напомнив, что в то же время был введен механизм квот для поставки определенного вида продукции на европейские рынки.

По его словам, нарушение привычной логистики экспорта (и речь идет не только о зерне), естественно, увеличило потоки через западную границу. Тогда в первую очередь речь шла о транзите. Но украинское продовольствие пошло на внутренний рынок соседей.

– Логично, ведь так проще и выгоднее. Причем наша продукция кое-где начала вытеснять местную. Тревожный колокольчик, но его не услышали, а наоборот, радовались, говорили о силе и потенциале наших аграриев. И здесь уместно вспомнить нашу мотивацию 2022 года. Отсутствие экспорта подвергало сомнению возможность посевной в 2023-м — хранить было бы негде, а внутренний рынок забит.

Теперь сравним с ситуацией в той же Польше – мощности по хранению забиты украинским транзитным зерном. А внутренний рынок тоже забит – часть трейдеров в дополнение к транзиту (или вместо него) спокойно снабжала продукцию соседям. К тому же, украинские трейдеры откровенно демпинговали. Что тоже логично – или ты продаешь продукцию, или она, образно говоря, гниет. То есть местные фермеры (в странах-соседях) в той или иной степени оказались в ситуации, похожей на ситуацию для украинских аграриев. Хранить негде, внутренний рынок забит, — аргументировал он.

Тышкевич при этом объяснил логику поляков, вспомнивших про квоты: зимой можно было бы искать выход из ситуации, играть на опережение. К примеру, говорить об инвестициях в создание новых хранилищ, создавать механизмы ограничения экспорта на внутренний рынок (те же квоты). Такой голос из Киева воспринимали бы как признак зрелости политики, способности видеть интересы партнеров, но "время упустили и также забыли, что, например, в Польше 2023 год является электоральным".

Политолог пояснил, что специфика польских выборов состоит в том, что там фермеры — ключевой избиратель правящей партии "Право и справедливость" (ПиС), тогда как для других стран вопрос внутреннего рынка и голосов аграриев на выборах менее важен.

— В результате ряд соседей поэтому идут на крайние меры. С достаточно жесткой риторикой в общественной плоскости. Украинская сторона также пытается поднять ставки. Здесь и сейчас. Логично, что ситуация критическая. И предсказуемо наталкивается на жесткий ответ соседей. У них тоже критическая ситуация как на рынке, так и в электоральном поле. Есть риск разрастания конфликта и, как следствие, снижения уровня поддержки [Украины] от соседних государств. Напрямую, в военной сфере, вряд ли. А вот в гуманитарной – вполне возможно. Причем логика поляков, например, в вопросе "поддержки беженцев" будет проста – финансовая часть поддержки обеспечивается налогами от местных фермеров. Нет налогов (прибыли фермеров) – нет поддержки, – объяснил эксперт.

Естественно, как продолжил он, такая риторика не совсем отражает реальность. Часть украинцев, которые интегрируются в общество (уже работают, платят налоги), Польша будет стремиться оставить и обеспечить им хорошие условия. А дальше сделать гражданами страны: "Это называется миграционной политикой".

— А у той части [украинцев], которые не могли интегрироваться, возможно, действительно заберут часть элементов поддержки. Кстати, здесь тоже есть электоральная логика. На фоне коррупционных скандалов с "продажей виз", которая сейчас кнутом бьет по рейтингам ПиС, заявить об усилении миграционной политики — сохранить несколько процентов голосов. На этом фоне упоминаем о зерновом соглашении и демарше россии. А также старую политику кремля по поводу столкновения лбами своих соседей.

Для россии возвращение к соглашению является не менее актуальным вопросом – свой урожай также необходимо вывозить. Но ближе к октябрю-ноябрю. Это в спокойной ситуации. А вот если проблемы с украинским экспортом влекут за собой проблемы отношений Киева с партнерами, оказывающими поддержку в войне против рф, можно подождать, — рассуждает Тышкевич.

Эксперт соглашается: чем острее конфликт будет у Украины с соседями, тем меньше вероятность восстановления зернового коридора (альтернативный, когда корабли идут на свой страх и риск, существует, но его мощности пока крайне малы). Таким образом, россия через своих партнеров, лоббистов будет делать все возможное, чтобы подлить масла в огонь. Это ведь влияет на способность Украины к сопротивлению.

— Можно ли выйти из пике? Шансы есть. Но не шантажом. Во-первых, взять паузу, по крайней мере, в развитии конфликта с Польшей. Там выборы, и ПиС не пойдет на уступки незадолго до голосования. Для них либо "уступки соседям", либо "демонстрация жесткой политики". Причем каждый острый вопрос будет приводить к жестким политическим заявлениям (а что наше общество, что польское — очень падкие на резкие слова). Поэтому следует просто подождать и помолчать в публичном поле. До 15 октября не так уж много времени.

Во-вторых, нужно смотреть на причины конфликта. В частности, на проблему "транзит или продажи на рынке". Попытка захватить весь рынок соседей приведет к его полной потере из-за запретных мер. Проще активизировать консультации (а это можно делать непублично) по поводу ограничений. То есть искать баланс.

В-третьих, необходимо задуматься об инвестициях в строительство терминалов, элеваторов на польской стороне. Для поляков это сомнительные вложения – после войны нет гарантий поступления необходимых объемов. Для нас логика может быть такой же – будет экспорт морем. Но сегодня стоит вопрос - или ничего (потеря экспорта), или увеличение затрат в виде строительства мощностей для хранения. Уменьшение прибыли лучше, чем его полное исчезновение, согласитесь.

В-четвертых, – асимметричные ходы. Мы говорим о привлечении инвестиций. Поляки готовы вкладываться как минимум в Западную Украину. При безопасности и нормальных условий для бизнеса. И не политики "ощипывания гусей", а стимулирования, уверен представитель Института.

Эксперт также резюмировал: нужен драфт программы привлечения польского бизнеса в Украину. Даже во время войны. И в то же время публичное обсуждение документа (идей) по обе стороны границы. Далее — законы и их скорая (не позднее зимы-весны 2024 г.) имплементация.

— И, наконец, нужно помнить, что путь взаимных обвинений с партнерами без поиска решений – это то, чего ожидает от нас россия, подытожил Игар Тышкевич.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, объяснив это организационными проблемами. При этом он прокомментировал разногласия по поставкам украинского зерна, сравнив нашу страну с тонущим человеком.

"Каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, что может затянуть себя на глубину", — заявил президент Польши.

Также сообщалось, что Киев планирует ввести запрет на ввоз фруктов и овощей из Польши в ответ на запрет экспорта зерна и других продуктов из Украины.