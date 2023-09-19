Ухудшение отношений между Украиной и Польшей ударит по беженцам: Варшава готовит неприятные нововведения

Украинцы в Польше должны быть готовы к неприятным нововведениям

На фоне продолжающихся торговых разногласий между Варшавой и Киевом, а также приближением выборов, от властей Польши поступают сигналы о том, что в следующем году украинские беженцы на территории соседней страны могут остаться без помощи.

Как информирует Bloomberg, об этом в эфире польского телевидения сообщил официальный представитель правительства Петр Мюллер.

По его словам, это может касаться отмены предоставления жилья и разрешения на работу, а также бесплатного доступа к школам, медицинскому обслуживанию и выплате пособий. Мюллер отметил, что скорее всего эти программы просто перестанут действовать со следующего года.

При этом заместительница министра семьи и социальной политики Анна Шмидт сообщила, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Польша потратила на украинских беженцев 550 миллионов долларов или 2,4 миллиарда злотых.

Издание допустило, что это лишь сильнее ударит по отношениям между двумя странами, после начала торговых споров из-за поставок украинского зерна в Польшу.

В свою очередь министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк сообщил, что правительство в целом было не против продлить поддержку украинцев, однако для этого им необходима поддержка жителей страны. Согласно опросу, который провело Radio Zet среди своих читателей, большинство из них поддерживает идею сокращения помощи для Украины.

Как сообщалось ранее, Украина планирует ввести запрет на ввоз фруктов и овощей из Польши в ответ на запрет на экспорт зерна и других продуктов питания из нашей страны.