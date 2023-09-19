Погіршення відносин між Україною та Польщею вдарить по біженцях: Варшава готує неприємні нововведення

Українці у Польщі мають бути готові до неприємних нововведень

На тлі торгових розбіжностей між Варшавою та Києвом, а також наближенням виборів, від влади Польщі надходять сигнали про те, що наступного року українські біженці на території сусідньої країни можуть залишитися без допомоги.

Як інформує Bloomberg, про це в ефірі польського телебачення повідомив офіційний представник уряду Петро Мюллер.

За його словами, це може стосуватися скасування надання житла та дозволу на роботу, а також безкоштовного доступу до шкіл, медичного обслуговування та виплати допомоги. Мюллер зазначив, що швидше за все ці програми просто перестануть діяти з наступного року.

При цьому заступник міністра сім’ї та соціальної політики Ганна Шмідт повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Польща витратила на українських біженців 550 мільйонів доларів або 2,4 мільярда злотих.

Видання припустило, що це лише сильніше вдарить у відносини між двома країнами, після початку торгових суперечок через постачання українського зерна до Польщі.

Своєю чергою, міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк повідомив, що уряд загалом був не проти продовжити підтримку українців, проте для цього їм необхідна підтримка жителів країни. Згідно з опитуванням, яке провело Radio Zet серед своїх читачів, більшість із них підтримує ідею скорочення допомоги для України.

Як повідомлялося раніше, Україна планує запровадити заборону на ввезення фруктів та овочів із Польщі у відповідь на заборону на експорт зерна та інших продуктів харчування з нашої країни.