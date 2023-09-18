В ЕС решили устроить бойкот Украине из-за иска по зерну, предложения Киева отвергают

Предложения Киева раскритиковала представитель Польши в ЕС

В ответ на намерения Киева начать процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии по поводу зернового эмбарго эти страны решили пойти на ответные меры. Они собрались устроить бойкот.

Об этом сообщает польское агентство PAP, ссылаясь на источники в ЕС. По их данным, вышеуказанные государства больше не будут участвовать в работе платформы по украинскому зерну в Брюсселе.

"Венгрия, Польша и Словакия отказываются в работе платформы из-за процедурного благоразумия и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против трех стран в разбирательстве ВТО", — говорится в материале.

Тем временем пять стран ЕС 18 сентября отвергли подготовленный Украиной план по ограничению экспорта сельхозпродукции, который, по замыслу Еврокомиссии, должен был бы заменить односторонние ограничения украинского импорта. Согласно предложению Киева, по информации PAP, Министерство экономики Украины самостоятельно будет принимать решение о предоставлении разрешений на экспорт зерна в ЕС, в том числе и пяти восточных стран-членов, даже если они будут выступать против таких разрешений.

В то же время Украина предлагает проводить консультации со странами ЕС и Европейской комиссией относительно разрешений на экспорт, но, "независимо от результатов консультаций, окончательное решение будет оставаться за Киевом", пишет польское агентство.

Такое предложения Киева раскритиковал представитель Польши в ЕС Анджей Садось, который заявил, что, по мнению Варшавы, оно не решает вопрос контроля и ограничения притока украинского зерна.

Напомним, ранее мы писали о том, что Польша намерена блокировать вступление Украины в Европейский Союз из-за вопроса зерна.