У ЄС вирішили влаштувати бойкот Україні через позов щодо зерна, пропозиції Києва відкидають

Пропозиції Києва розкритикувала представник Польщі у ЄС

У відповідь на наміри Києва розпочати процес подання позову до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Угорщини, Польщі та Словаччини щодо зернового ембарго ці країни вирішили піти на заходи у відповідь. Вони зібралися влаштувати бойкот.

Про це повідомляє польське агентство PAP, посилаючись на джерела в ЄС. За їхніми даними, вищезгадані держави більше не братимуть участі у роботі платформи по українському зерну у Брюсселі.

"Угорщина, Польща та Словаччина відмовляються в роботі платформи через процедурну розсудливість і той факт, що Україна може використовувати інформацію, надану в рамках координаційної платформи, проти трьох країн у розгляді СОТ", — йдеться у матеріалі.

Тим часом, п’ять країн ЄС 18 вересня відкинули підготовлений Україною план по обмеженню експорту сільгосппродукції, який, за задумом Єврокомісії, мав би замінити односторонні обмеження українського імпорту. Згідно з пропозицією Києва, за інформацією PAP, Міністерство економіки України самостійно прийматиме рішення про надання дозволів на експорт зерна до ЄС, у тому числі й п’яти східних країн-членів, навіть якщо вони виступатимуть проти таких дозволів.

Водночас, Україна пропонує проводити консультації з країнами ЄС та Європейською комісією щодо дозволів на експорт, але, "незалежно від результатів консультацій, остаточне рішення залишатиметься за Києвом", пише польське агентство.

Таку пропозицію Києва розкритикував представник Польщі в ЄС Анджей Садось, який заявив, що, на думку Варшави, вона не вирішує питання контролю та обмеження припливу українського зерна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Польща має намір блокувати вступ України до Європейського Союзу через питання зерна.