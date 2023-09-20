Напряжение между Польшей и Украиной растет: Дуда впервые отменил встречу с Зеленским

Польский президент сравнил Украину с утопающим

Президент Польши Анджей Дуда не смог провести встречу в Нью-Йорке с украинским коллегой Владимиром Зеленским, аргументировав это организационными проблемами.

Как сообщает PAP, во время брифинга для польских СМИ Дуда сообщил, что несмотря на планы он не смог провести встречу с Зеленским. Это произошло из-за задержки в графике выступления лидеров стран на Генеральной ассамблее ООН.

Польский президент при этом не исключил, что им удастся встретиться несколько позже. Стоит отметить, что с начала российского вторжения это стало первой отменой встречи двух президентов.

При этом он прокомментировал ситуацию с торговым спором из-за поставок зерна и сравнил Украину с утопающим.

"Каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть себя на глубину", — сказал Дуда.

По его словам, Украина находится в очень сложной ситуации из-за нападения россии и пытается схватиться за любую возможность спасения. При этом, польский президент добавил, что по этому поводу можно возмущаться, но стоит предпринять действия, чтобы обезопасить себя от утопающего.

"Мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопающий не причинил нам вреда, потому что если он причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно", — добавил Дуда.

Как сообщалось ранее, Украина планирует ввести запрет на ввоз фруктов и овощей из Польши в ответ на запрет на экспорт зерна и других продуктов питания из нашей страны.