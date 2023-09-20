Напруга між Польщею та Україною зростає: Дуда вперше скасував зустріч з Зеленським

Польський президент порівняв Україну з потопаючим

Президент Польщі Анджей Дуда не зміг провести зустріч у Нью-Йорку з українським колегою Володимиром Зеленським, аргументувавши це організаційними проблемами.

Як повідомляє PAP, під час брифінгу для польських ЗМІ Дуда повідомив, що попри плани, він не зміг провести зустріч із Зеленським. Це сталося через затримку у графіку виступу лідерів країн на Генеральній асамблеї ООН.

Польський президент при цьому не виключив, що їм вдасться зустрітися дещо пізніше. Варто зазначити, що з початку російського вторгнення це стало першим скасуванням зустрічі двох президентів.

При цьому він прокоментував ситуацію з торговельною суперечкою через постачання зерна і порівняв Україну з потопельником.

"Кожен, хто колись брав участь у порятунку потопельника, знає, що він неймовірно небезпечний, що може затягнути себе на глибину", — сказав Дуда.

За його словами, Україна перебуває у дуже складній ситуації через напад росії та намагається схопитися за будь-яку можливість порятунку. При цьому польський президент додав, що з цього приводу можна обурюватися, але варто вжити заходів, щоб убезпечити себе від потопельника.

"Ми повинні діяти так, щоб захистити себе від того, щоб потопельник не завдав нам шкоди, тому що якщо він завдасть шкоди і втопить нас, то він не отримає допомоги. Тому ми повинні дбати про свої інтереси, і ми робитимемо це ефективно та рішуче", — додав Дуда.

Як повідомлялося раніше, Україна планує запровадити заборону на ввезення фруктів та овочів із Польщі у відповідь на заборону на експорт зерна та інших продуктів харчування з нашої країни.