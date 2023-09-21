Не лише Польща "подобрішала": країна-сусідка України пом'якшила позицію щодо українського зерна

Заборона Словаччини на імпорт з України була запроваджена до кінця року

Міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном, що дозволить скасувати заборону імпорту українського зерна до Словаччини. Україна також погодилася не подавати позов до СОТ.

Про досягнуті домовленості повідомили у міністерстві сільського господарства Словаччини. Про це повідомляє Reuters.

"Міністри (України та Словаччини, — ред.) домовилися про створення системи торгівлі зерном, заснованої на видачі та контролі ліцензій. Поки ця система не буде запущена і повністю протестована, заборона на імпорт чотирьох товарів з України залишиться в силі", — зазначили у профільному міністерстві Словаччини.

Як саме працюватиме система ліцензування, не уточнюється. Заборона Словаччини на імпорт з України була запроваджена до кінця року.

Нагадаємо, 15 вересня Європейська комісія вирішила скасувати заборону на ввезення українського зерна на території Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії. Проте Варшава, Братислава та Будапешт одразу ж повідомили, що мають намір запровадити односторонню заборону.

Варто зазначити, що проблема із ввезенням українського зерна почала вирішуватися й у відносинах із Польщею. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів переговори зі своїм польським колегою Робертом Телусом. Міністри домовилися у найкоротший термін виробити варіант співробітництва з експортних питань. Найближчими днями відбудуться ще одні переговори, де обговорюватимуться деталі.

Як повідомляв "Телеграф", у Європейському союзі розглядають можливість виступити на захист Польщі, Угорщини та Словаччини у рамках справи щодо українського зерна у Світовій організації торгівлі (СОТ). Єврокомісія (ЄК) працюватиме над координацією аргументів країн проти позову України.

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