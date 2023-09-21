Зеленський зустрівся з Дудою та Науседою? Фейк литовських ЗМІ наробив галасу

Президент Литви вважає, що публічні конфлікти між Україною та Польщею грають на руку пропагандистам

Володимир Зеленський не проводив спільної зустрічі з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гітанасом Науседою, хоча деякі ЗМІ заявляли про протилежне. Як з'ясувалося, Президент Литви провів дві окремі зустрічі з українським та польським колегами.

Про зустріч трьох лідерів заявило литовське видання LRT із посиланням на адміністрацію глави Литви, але пізніше виправило свій текст.

Литовське ЗМІ заявило, що нібито три президенти зустрілися в Нью-Йорку на тлі конфлікту між Польщею та Україною через експорт зерна. Українські ЗМІ також підхопили цю новину про сумісну зустріч президентів, але пізніше з'ясувалося, що все було не зовсім так. Лідери трьох країн справді бачилися між собою, але не всі втрьох, а окремо. Президент Литви зустрівся з Володимиром Зеленським, а також із Анджеєм Дудою, щоб стати посередником у згладжуванні зернового конфлікту.

"Розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені якнайшвидше задля спільної, найважливішої мети — захисту Європи від агресивної експансіоністської політики росії. Позиція Польщі у наданні підтримки є винятковою. Необхідно знайти рішення, тому що подальше поглиблення кризи було б безвідповідальним", — сказав Гітанас Науседа.

Він також додав, що лише спільними зусиллями країни можуть протистояти небезпеці зовнішніх загроз. А розбіжності, до того ж громадські, не лише підривають єдність, а й грають на руку пропаганді супротивника. Науседа наголосив, що має намір продовжити переговори з Україною та Польщею.

Нагадаємо, що напередодні з'явилася інформація про те, що Анджей Дуда скасував зустріч із Володимиром Зеленським, яка мала відбутися у Нью-Йорку. Причиною, за словами польського президента, стали затримки у графіку виступу лідерів країн на Генеральній асамблеї ООН.

Також "Телеграф" повідомляв, що деякі країни пом'якшили позиції щодо експорту зерна з України. Стало відомо, що запропонувала Словаччина та Польща.