Зеленский встретился с главой Пентагона: что стало известно о поставках ракет ATACMS и танков Abrams Украине

В США намерены усилить украинскую систему ПВО

Владимир Зеленский во время визита в США с министром обороны Ллойдом Остином и обсудил дальнейшую поддержку Украины. В то же время в Белом доме раскрыли подробности нового пакета военной помощи.

О встрече с главой Пентагона Зеленский сообщил в Телеграм-канале. А по информации NBC, Украина получит еще больше систем ПВО в уже четвертом за последние шесть недель пакете помощи.

Так, глава государства отметил, что обсудил с Ллойдом Остином поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения. Кроме того, украинский президент подчеркнул, что очень важно усилить систему ПВО, а также своевременно снабжать ВСУ боеприпасами и другим вооружением.

"Рассмотрен вопрос дальнейшей интенсификации развития военно-технического и оборонно-промышленного сотрудничества Украины и США, создание хабов для ремонта вооружения и артиллерийских систем западного образца. Украина заинтересована во взаимодействии с международными партнерами в наращивании собственных мощностей по производству оружия и смежной продукции", — подчеркнул Владимир Зеленский.

В свою очередь в Белом доме намекнули, что США удовлетворять просьбу Украины об укреплении системы ПВО. В то же время старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Аманда Слоут заявила, что ракеты ATACMS не войдут в пакет помощи.

"Это будет четвертый пакет, который мы объявляем за последние шесть недель, и ожидается, что там будут очень существенные объемы ПВО, что сейчас для Украины является наибольшей необходимостью", — детализировала Слоут.

Что касается дальнобойных ракет, то, по ее словам, Байден неоднократно давал понять, что этот вопрос не был снят с обсуждений. Однако Слоут не стала комментировать, может ли Украина надеяться на ATACMS в следующем пакете помощи.

Несмотря на неудачу с дальнобойными ракетами, вопрос с поставками 31 танка Abrams продвигаетсяя "согласно графику". Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.

"Мы ожидаем, что они прибудут в Украину в ближайшие дни и недели", — заявил он, отказавшись сообщать другие подробности из соображений безопасности.

По словам Райдера, встреча Зеленского с представителями Пентагона была "теплой". Глава Украины отметил, что очень ценит поддержку со стороны США.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Джо Байден хочет обсудить с Владимиром Зеленским. Вопрос о поставках ракет ATACMS по-прежнему не решен.