ATACMS ждать не стоит? В Белом доме рассказали, о чем Байден хочет поговорить с Зеленским

США не намерены прекращать поддержку Украины, хотя республиканцы скептически к этому относятся

Президент США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский встретятся сегодня, 21 сентября. Американский лидер, среди прочего, хочет услышать от украинского коллеги "о перспективах на поле боя" во вторую военную осень.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джона Кирби. Он добавил, что в США пока не готовы включать в новый пакет вооружения ракеты ATACMS.

Президента США намерен лично подтвердить Зеленскому дальнейшую поддержку Украины.

"Мы будем продолжать быть с ними столько, сколько потребуется", — заявил Кирби.

Два президента обсудят конкретные потребности Украины в оружии, но тактические ракеты ATACMS не станут частью нового пакета помощи. По данным CNN, Зеленский назвал это разочарованием, но подчеркнул, что они "не исключены из обсуждения".

Джон Кирби также подтвердил, что вопрос об ATACMS "не снимается со стола", и власти США продолжают вести межведомственные обсуждения на эту тему, но пока без конкретных результатов. Также он добавил, что есть "острая необходимость" для Конгресса удовлетворить запрос Белого дома на дополнительное финансирование в размере 24 млрд долларов для Украины. Хотя ранее законодатели-республиканцы поставили под сомнение необходимость продолжения помощи США Украине. В ответ на это Джон Кирби призвал их встретиться напрямую с украинским президентом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Джо Байден выступил на Генассамблее ООН и заявил, что россия должна капитулировать и тогда в Украине наступит мир.