"Это двойник выступал": неудачный монтаж видео с Зеленским насмешил сеть, а у россиян своя теория

Украинцы вспомнили про биолаборатории с животными и предположили, что там научились клонировать и людей

Телеканал "1+1" во время трансляции единого телемарафона показал сразу двух Владимиров Зеленских во время выступления в Генассамблее ООН. Россияне не смогли пройти мимо этого ляпа и уже строят в сети различные теории.

Отрывок видео, на котором Владимир Зеленский из зала смотрит свое выступление на трибуне Генассамблеи ООН, публикуют в сети. В комментариях под видео предположили, что выступал не настоящий президент, а его двойник.

На кадрах видно, как президент Зеленский произносит речь во время выступления перед Генассамблеей ООН, но когда камера показывает зал общим планом, Зеленский сидит в зале. Ошибку монтажа уже подхватили россияне и пытаются строить очередные теории.

Так, в пророссийском Telegram-канале "Klymenko.Time" заявили, что перед монтажерами якобы была поставлена задача показать, что выступление украинского президента слушали все.

"По всей видимости, была поставлена задача показать полностью заполненный зал во время речи украинского президента", — сказано в описании к видео.

Стоит отметить, что в официальной трансляции такой оплошности не было и для телемарафона, по всей видимости, просто подобрали неудачный кадр. В комментариях под видео предположили, что у Владимира Зеленского, как и у путина, есть двойник и это именно он выступал в ООН. Другие же вспомнили легендарную фразу из мультфильма "Простоквашино": "Вашу маму и там и тут показывают".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский выступил на заседании Совета безопасности ООН. Он раскритиковал организацию за то, что та не может помочь закончить войну в Украине.