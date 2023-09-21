"Це двійник виступав": невдалий монтаж відео із Зеленським насмішив мережу, а у росіян своя теорія

Українці згадали про біолабораторію з тваринами та припустили, що там навчилися клонувати і людей

Телеканал "1+1" під час трансляції єдиного телемарафону показав одразу двох Володимирів Зеленських під час виступу у Генасамблеї ООН. Росіяни не змогли пройти повз цей ляп і вже будують у мережі різні теорії.

Уривок відео, на якому Володимир Зеленський із зали дивиться свій виступ на трибуні Генасамблеї ООН, публікують у мережі. У коментарях під відео висловили припущення, що виступав не справжній президент, а його двійник.

На кадрах видно, як президент Зеленський говорить під час виступу перед Генасамблеєю ООН, але коли камера показує зал загальним планом, Зеленський сидить у залі. Помилки монтажу вже підхопили росіяни та намагаються будувати чергові теорії.

Так, у проросійському Telegram-каналі "Klymenko.Time" заявили, що перед монтажерами нібито було поставлено завдання показати, що виступ українського президента слухали усі.

"Мабуть, було поставлене завдання показати повністю заповнений зал під час промови українського президента", — сказано в описі відео.

Варто зазначити, що в офіційній трансляції такої помилки не було і для телемарафону, мабуть, просто підібрали невдалий кадр. У коментарях під відео припустили, що Володимир Зеленський, як і путін, має двійника і це саме він виступав в ООН. Інші згадали легендарну фразу з мультфільму "Простоквашино": "Вашу маму і там і тут показують".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради безпеки ООН. Він розкритикував організацію за те, що вона не може допомогти закінчити війну в Україні.