Береже його від ЗМІ: Зеленський "спалив" таємне фото на своєму телефоні
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Фото потрапило до кадру випадково
Під час участі у засіданні Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський засвітив "таємне" фото. На ньому, ймовірно, його син Кирило.
Журналістам у кадр попав момент, коли український лідер сидів на трибуні в ООН. У цей час він ненадовго взяв у руки свій смартфон і на екрані можна було чітко побачити фотографію дитини.
У тому, що на фото зображено саме президента України можна переконатися по фотографіях з іншого ракурсу. На них, як і на перших двох фото, видно столик української делегації, керівника ОП Єрмака та телефон Зеленського на зарядці.
Хто стоїть на заставці в телефоні у Зеленського
Очевидна явна схожість з його сином Кирилом, якого, як зазначають ЗМІ, глава держави вкрай рідко показує на публіці.
"Володимир та Олена Зеленські виховують двох дітей — п’ятнадцятирічну Олександру та шестирічного Кирила. І якщо Саша досить публічна особистість, дівчинка брала участь у "Розсміши коміка" і знімалася з татом у ромкомі "8 нових побачень", то сина Кирила подружжя приховує від сторонніх ", — писало ще у 2019 році видання "РБК-Україна".
Те, як сильно оберігають Зеленські своє чадо від сторонніх очей, можна зрозуміти по скандалу, який стався в 2019 році. Коли Зеленський із дружиною "наїхали" на журналістів та заборонили їм знімати свого сина. Це сталося 1 вересня, коли Кирило пішов у перший клас.
Президент із дружиною вкрай негативно поставилися до того, що фотографи хотіли зробити кілька знімків їхнього сина.
"Навіщо ви мого сина знімаєте?" — звернувся Зеленський до чоловіка, котрий робив фото.
Перед цим дружина Володимира Зеленського закрила камеру рукою.
Проте в мережі можна знайти рідкісні та унікальні фото і відео із сином президента. На деяких із них чітко видно риси обличчя хлопчика.
Порівнюючи обидві фотографії можна припустити, що, мабуть, це і є Кирило.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський розповів, де зараз його діти.