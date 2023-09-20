Береже його від ЗМІ: Зеленський "спалив" таємне фото на своєму телефоні

Фото потрапило до кадру випадково

Під час участі у засіданні Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський засвітив "таємне" фото. На ньому, ймовірно, його син Кирило.

Журналістам у кадр попав момент, коли український лідер сидів на трибуні в ООН. У цей час він ненадовго взяв у руки свій смартфон і на екрані можна було чітко побачити фотографію дитини.

Володимир Зеленський

Президент в ООН

У тому, що на фото зображено саме президента України можна переконатися по фотографіях з іншого ракурсу. На них, як і на перших двох фото, видно столик української делегації, керівника ОП Єрмака та телефон Зеленського на зарядці.

Хто стоїть на заставці в телефоні у Зеленського

Очевидна явна схожість з його сином Кирилом, якого, як зазначають ЗМІ, глава держави вкрай рідко показує на публіці.

"Володимир та Олена Зеленські виховують двох дітей — п’ятнадцятирічну Олександру та шестирічного Кирила. І якщо Саша досить публічна особистість, дівчинка брала участь у "Розсміши коміка" і знімалася з татом у ромкомі "8 нових побачень", то сина Кирила подружжя приховує від сторонніх ", — писало ще у 2019 році видання "РБК-Україна".

Те, як сильно оберігають Зеленські своє чадо від сторонніх очей, можна зрозуміти по скандалу, який стався в 2019 році. Коли Зеленський із дружиною "наїхали" на журналістів та заборонили їм знімати свого сина. Це сталося 1 вересня, коли Кирило пішов у перший клас.

Президент із дружиною вкрай негативно поставилися до того, що фотографи хотіли зробити кілька знімків їхнього сина.

"Навіщо ви мого сина знімаєте?" — звернувся Зеленський до чоловіка, котрий робив фото.

Перед цим дружина Володимира Зеленського закрила камеру рукою.

Проте в мережі можна знайти рідкісні та унікальні фото і відео із сином президента. На деяких із них чітко видно риси обличчя хлопчика.

Порівнюючи обидві фотографії можна припустити, що, мабуть, це і є Кирило.

Кирило Зеленський

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський розповів, де зараз його діти.