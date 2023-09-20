Бережет его от СМИ: Зеленский "спалил" тайное фото на своем телефоне

Фото попало в кадр случайно

Во время участия в заседании Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский засветил "тайное" фото. На нем, предположительно, его сын Кирилл.

Журналистам в кадр попал момент, когда украинский лидер сидел на трибуне в ООН. В это время он ненадолго взял в руки свой смартфон и на горящем экране можно было отчетливо увидеть фотографию ребёнка.

Владимир Зеленский

Президент в ООН

В том, что на фото запечатлен именно президент Украины можно убедится по фотографиям с другого ракурса. На них, как и на первых двух фото, виден столик украинской делегации, руководитель ОП Ермак и телефон Зеленского на зарядке.

Кто стоит на заставке в телефоне у Зеленского

На лицо явное сходство с его сыном Кирилом, которого, как отмечают СМИ, глава государства крайне редко показывает на публике.

"Владимир и Елена Зеленские воспитывают двоих детей — пятнадцатилетнюю Александру и шестилетнего Кирилла. И если Саша довольно публичная личность, девочка принимала участие в "Рассмеши комика" и снималась с папой в ромкоме "8 новых свиданий", то сына Кирилла супруги скрывают от посторонних глаз", — писало еще в 2019 году издание "РБК-Украина".

Тем не менее в сети можно найти редкие и уникальные фото и видео с сыном президента. На некоторых из них четко видны черты лица мальчика.

Сравнивая обе фотографии можно предположить, что, вероятно, это и есть Кирилл.

Кирилл Зеленский

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский рассказал, где сейчас его дети.