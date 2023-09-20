Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко объяснил "Телеграфу", на что глава государства должен обратить внимание на Генассамблее ООН

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США продолжается. Кроме выступления перед Генассамблеей ООН, на полях всемирной организации проводятся двусторонние встречи, в планах — участие в заседании Совбеза ООН, встречи с американским президентом, главами палат Конгресса, военным руководством.

Хотел бы остановиться на пяти, как мне кажется, важных моментах, связанных с этим визитом.

Первое. Визит важный и нужный. Зеленский таким образом привлечет больше внимания мира к войне в Украине. Война и безопасность — это именно то, что должна решать ООН. И Зеленскому следует не только продолжать выбивать для нас вооружение и боеприпасы, но и подчеркивать, что ООН не выполняет свою основную функцию. Организация не обеспечивает безопасность в мире. Не способна не только предотвращать, но и останавливать войны. А потому нуждается в переформатировании.

Уверен, что Зеленский еще сделает соответствующие заявления. А спичрайтеры у него очень талантливые.

Второе. Во время этого американского визита у Зеленского точно будет меньше аплодисментов, чем во время прошлого, в декабре 2022-го. Не потому, что мир в целом и США в частности "устали от Украины". А потому, что устали от украинской коррупции. Зеленскому будут и намекать, и открыто говорить об этом. Он это понимает. Отправился в Штаты уже с определенными заготовками. Скажет, мол, смотрите — Резникова мы уже сняли, Коломойского посадили, Шуфрича — тоже. "Зрада" и коррупция почти побеждены. Боремся-боремся.

Но в искренность этих слов, думаю, мало кто поверит на данный момент. Потому что из близкого круга президента не сел, не уволен, не приструнен практически никто. Тот же Ермак и его одиозные замы чувствуют себя вполне спокойно. Но сказать что-то надо будет. Вот Зеленский и скажет что-то в стиле "не виноватая я".

Третье. Следует разделять то, что скажут многие мировые лидеры демократических государств публично (в стиле — мы с вами до победного конца), и то, что будет сказано в кулуарах. А в кулуарах, думаю, тот же Байден выскажет Зеленскому немало неприятных вещей. В том числе о коррупции, о необходимости кадровых перестановок, о большем контроле за поступающий помощью. И даст понять, как уже дал президент Литвы Гитанас Науседа, что поставки вооружений в Украину зависят, в том числе, от приверженности Офиса президента (который реально управляет всем) западным ценностям, от эффективной, а не эффектной (пыль в глаза, громкие заявления-задержания без продолжения в виде приговоров-посадок) борьбы с коррупцией.

Четвертое. Ожидаем каких-то подвижек по зерновым проблемам, которые имеем с Польшей и еще с рядом соседей. Есть надежда на какие-то подвижки в данном направлении. Личные контакты — они ведь многое значат.

Пятое. Есть опасность, что турецкий президент Эрдоган, разошедшийся в последнее время в ракурсе миротворческих заявлений и нахваливающий россию, попытается взять под белы ручки Зеленского и главу мид рф лаврова (путин продолжает посылать того вместе себя на все международные площадки, боясь, что его загребут по международному ордеру на арест) и уединиться с ними "на поговорить". Переговоры с рф рано или поздно нам придется вести. Но не кулуарно. Не в таком виде. Украинское общество этого точно не поймет. Будем надеяться, что это понимают Зеленский и Ко.