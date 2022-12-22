Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука специально для "Телеграфа" рассказал о значении визита Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Белом доме с американским президентом Джо Байденом, а также выступил в Конгрессе США.

Пока говорить о каких-то конкретных, осязаемых результатах визита, с моей точки зрения, рано.

Насколько я понимаю, президент США инициировал визит Зеленского для того, чтобы с помощью президента Украины воздействовать на группу республиканцев в Конгрессе. С целью нивелировать то отрицательное влияние на политику США, которое оказывает часть республиканцев, возглавляемая Дональдом Трампом, и переубедить хотя бы кого-то из них не тормозить оказание помощи Украине.

Сам визит состоялся ярко. С точки зрения медиа-подсветки всё было сделано хорошо. Но результат измеряется не количеством упоминаний в прессе или числом телеканалов, которые ведут репортаж, а конкретными действиями. Думаю, в ближайшее время, после голосования за военный бюджет на следующий год, который инициировала Администрация президента Байдена, можно будет говорить о том, насколько успешным был визит Зеленского. Интересно, какая часть республиканцев согласится поддержать данный документ.

Что касается решения США передать нам ЗРК "Пэтриот" – это, конечно, положительный момент. При этом меня удивляют бравурные возгласы некоторых представителей нынешней власти, в том числе нардепов от фракции "Слуга народа", которые сравнивали этот визит чуть ли не с визитом Черчилля в США во время Второй мировой и кричали, то теперь у нас небо закрыто. Один комплекс никогда не закроет небо. И всё же факт передачи даже одного такого комплекса дает основания утверждать, что процесс пошел. И я уверен, что этот ЗРК "Пэтриот" – лишь первая подобная "ласточка". Надеюсь, в ближайшие пару месяцев мы увидим продолжение. А уровень поддержки Украины не снизится, а наоборот – активизируется.

Что касается европейцев, мы ждем от них, прежде всего – танки и бронетехнику. Насколько решение США о передаче нам систем "Пэтриот" будет способствовать более решительным действиям европейцев по поставкам вооружения в Украину — поживем-увидим.