Зеленський після США здійснив ще один важливий візит: з’явилися подробиці

Український лідер продовжив турне Північною Америкою

Після плідного візиту до США президент України Володимир Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Канади. Разом з ним туди вирушила його дружина Олена Зеленська.

Про це повідомили в офісі прем’єр-міністра Канади. Там уточнили, що український лідер пробуде у країні один день.

У планах Зеленського провести зустріч із прем’єр-міністром країни Джастіном Трюдо. У повідомленні також йдеться про те, що прем’єр під час переговорів з українським президентом підтвердить незмінну підтримку розвитку України, яка протистоїть російському агресору.

Крім того, обидва лідери візьмуть участь у церемонії підписання угоди, спрямованої на поглиблення економічних зв’язків між країнами. Також Зеленський має виступити у місцевому парламенті.

Завершиться візит до поїздки президента в Торонто, де у нього заплановані переговори з канадськими бізнес-лідерами. Там буде про посилення інвестицій у майбутнє України. Також заплановано зустріч з українсько-канадською громадою.

"Канада, разом зі своїми союзниками та партнерами, не перестане стояти пліч-о-пліч з народом України. Це триватиме рівно стільки, скільки буде потрібно. У тісній координації ми посилюватимемо економічний тиск на режим путіна доти, доки він не поважатиме територіальну цілісність". та суверенітет України, у тому числі у стратегічно важливих для рф секторах, таких як нафта та газ", – йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав про те, як завершилася зустріч Зеленського із президентом США Джо Байденом.