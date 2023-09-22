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Зеленський після США здійснив ще один важливий візит: з’явилися подробиці

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Зеленський та Трюдо запланували низку заходів Новина оновлена 22 вересня 2023, 08:20
Зеленський та Трюдо запланували низку заходів. Фото Скрін із відео

Український лідер продовжив турне Північною Америкою

Після плідного візиту до США президент України Володимир Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Канади. Разом з ним туди вирушила його дружина Олена Зеленська.

Про це повідомили в офісі прем’єр-міністра Канади. Там уточнили, що український лідер пробуде у країні один день.

У планах Зеленського провести зустріч із прем’єр-міністром країни Джастіном Трюдо. У повідомленні також йдеться про те, що прем’єр під час переговорів з українським президентом підтвердить незмінну підтримку розвитку України, яка протистоїть російському агресору.

Крім того, обидва лідери візьмуть участь у церемонії підписання угоди, спрямованої на поглиблення економічних зв’язків між країнами. Також Зеленський має виступити у місцевому парламенті.

Завершиться візит до поїздки президента в Торонто, де у нього заплановані переговори з канадськими бізнес-лідерами. Там буде про посилення інвестицій у майбутнє України. Також заплановано зустріч з українсько-канадською громадою.

"Канада, разом зі своїми союзниками та партнерами, не перестане стояти пліч-о-пліч з народом України. Це триватиме рівно стільки, скільки буде потрібно. У тісній координації ми посилюватимемо економічний тиск на режим путіна доти, доки він не поважатиме територіальну цілісність". та суверенітет України, у тому числі у стратегічно важливих для рф секторах, таких як нафта та газ", – йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав про те, як завершилася зустріч Зеленського із президентом США Джо Байденом.

Теги:
#Україна #Канада #Володимир Зеленський #Джастін Трюдо