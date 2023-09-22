Повертається не з порожніми руками: Зеленський підбив підсумки візиту до США

Глава держави розповів про важливі результати поїздки

Президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у США, зустрівся з президентом цієї країни Джо Байденом, міністром оборони Ллойдом Остіном та Конгресом. Глава України оцінює результати переговорів позитивно, досягнуто важливих домовленостей.

Про результати зустрічей Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі. Він написав, що візит до Вашингтона був дуже важливим, а результати вагомі. Україна отримає новий оборонний пакет: ППО, артилерію, снаряди, інженерні засоби. Також досягнуто довгострокової домовленості разом працювати зі спільного з Америкою виробництва необхідної зброї.

"Це новий рівень нашої єдності! Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами – це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО. Готуємось створити нову оборонну екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю, щоб разом ще більше посилити свободу та захист життя", — зазначив глава держави.

Він наголосив, що це матиме глобальні позитивні результати. Зеленський подякував Байдену за таку підтримку.

"Дякую Конгресу – обидві партії, обидві палати. Сьогодні розпочав день у столиці Америки саме з Конгресу – відвертих, докладних розмов. Я відчув довіру – довіру, яка завжди є основою єдності. Чіткі відверті питання членів Палати представників та сенаторів. Прямі відповіді. Були зустрічі сьогодні та у Пентагоні – важливі розмови про оборонну підтримку", — додав Зеленський.

Раніше, підбиваючи підсумки зустрічі з президентом США, він також сказав, що Україна та США працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем. Готується промислова база для виробництва систем ППО та інших необхідних речей у копродукції.

"Україна встоїть у цій війні. Але ми маємо забезпечити надійний захист від повторення агресій. Формула миру – дякую за підтримку. Посилення наших інститутів, Української держави, відновлення країни після бойових дій, міжнародне співробітництво – сьогодні встигли обговорити багато тем", — поділився президент.

Джо Байден під час зустрічі із Зеленським пообіцяв і надалі підтримувати Україну, пише Bloomberg. Глава США наголосив, що український народ продемонстрував величезну хоробрість, що надихнула світ.

"Разом із нашими партнерами та нашими союзниками американський народ має намір подбати про те, щоб ми зробили все можливе, щоб світ вас підтримував", — сказав Байден.

Президент США повідомив, що перші танки Abrams надійдуть в Україну вже наступного тижня. Він запевнив, що США залишаються прихильними до надання підтримки Україні щодо захисту від російського вторгнення.

"Перші танки Abrams надійдуть в Україну наступного тижня", — заявив Байден у ході розширеної двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Крім того, США оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україні. Його загальна сума — 325 млн доларів.

"Це все, щоб урятувати майбутнє свободи. Америка ніколи від цього не відступить", – прокоментував допомогу Байден.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що новий пакет військової допомоги має надати нового імпульсу контрнаступу ЗСУ. Він наголосив, що Україна вже повернула собі понад половину території, захопленої росією.

"Нова допомога, схвалена сьогодні, допоможе підтримати прогрес України та надати їй подальшого імпульсу", — зазначив він.

Блінкен уточнив, що пакет військової допомоги включає додаткові боєприпаси ППО. Це допоможе зміцнити протиповітряну оборону України проти російських повітряних ударів вже зараз і взимку.

"Він також містить артилерійські боєприпаси та протитанкові засоби, а також касетні боєприпаси, які ще більше підвищать здатність України продовжувати контрнаступ проти російських сил", — додав держсекретар США.

До нового пакету увійшла друга партія касетних боєприпасів для 155-міліметрової артилерії. Крім того, США передасть Україні системи ППО малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger.

Що входить у новий пакет допомоги:

ракети ППО АІМ-9М;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

системи протиповітряної оборони Avenger;

кулемети калібру 50 мм для протидії дронам;

155-мм артилерійські снаряди;

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

протитанкові системи Javelin, TOW та AT-4;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

59 легких тактичних автомобілів;

підривні боєприпаси;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на полях 78-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Зеленський зустрівся з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, президентом Румунії Клаусом Йоханнісом та віце-прем’єр-міністром Болгарії Марією Габріель. Також він провів переговори Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем.