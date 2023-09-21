Зеленський зустрівся з главою Пентагону: що стало відомо про постачання ракет ATACMS та танків Abrams Україні

У США мають намір посилити українську систему ППО

Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та обговорив подальшу підтримку України. Водночас у Білому домі розкрили подробиці нового пакету військової допомоги.

Про зустріч із головою Пентагону Зеленський повідомив у Телеграм-каналі. А за інформацією NBC, Україна отримає ще більше систем ППО у вже четвертому за останні шість тижнів пакеті допомоги.

Так, глава держави зазначив, що обговорив з Ллойдом Остіном постачання артилерійських систем та засобів дальньої поразки. Крім того, український президент наголосив, що дуже важливо посилити систему ППО, а також своєчасно постачати ЗСУ боєприпаси та інше озброєння.

"Розглянули питання подальшої інтенсифікації розвитку військово-технічної та оборонно-промислової співпраці України та США, створення хабів для ремонту озброєння та артилерійських систем західного зразка. Україна зацікавлена у взаємодії з міжнародними партнерами в нарощуванні власних потужностей із виробництва зброї та суміжної продукції", — наголосив Володимир Зеленський.

Своєю чергою у Білому домі натякнули, що США задовольнять прохання України щодо зміцнення системи ППО. Водночас старша директорка з питань Європи Ради нацбезпеки Аманда Слоут заявила, що ракети ATACMS не увійдуть до пакета допомоги.

"Це буде четвертий пакет, який ми оголошуємо за останні шість тижнів, і очікується, що там будуть дуже суттєві обсяги ППО, що зараз для України найбільша необхідність", — деталізувала Слоут.

Щодо далекобійних ракет, то, за її словами, Байден неодноразово давав зрозуміти, що це питання не було знято з обговорень. Однак Слоут не стала коментувати, чи Україна може сподіватися на ATACMS у наступному пакеті допомоги.

Попри невдачу з далекобійними ракетами, питання з поставками 31 танка Abrams просувається "згідно з графіком". Про це заявив представник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу.

"Ми очікуємо, що вони прибудуть до України найближчими днями та тижнями", — заявив він, відмовившись повідомляти інші подробиці з міркувань безпеки.

За словами Райдера, зустріч Зеленського із представниками Пентагону була "теплою". Глава України зазначив, що дуже цінує підтримку США.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Джо Байден хоче обговорити з Володимиром Зеленським. Питання про постачання ракет ATACMS, як і раніше, не вирішене.