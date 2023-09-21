Олена Зеленська з’явилася у стильному костюмі-трійці та знаковій брошці-півнику на зустрічі з Джилл Байден у США (фото)

Зустріч української та американської перших леді відбулася у теплій обстановці

У США триває Генеральна асамблея ООН, де присутній президент України Володимир Зеленський разом із дружиною. У рамках події відбулася зустріч перших леді, Олена Зеленська з’явилася на ній у стильному костюмі-трійці.

Олена Зеленська пише у Facebook, що була рада відвідати захід, організований дружиною американського президента Джилл Байден у рамках 78 сесії Генасамблеї ООН. На зустрічі українська лідерка поспілкувалася з колегами. За словами першої леді, спільні цілі та системна робота над ними дає їй впевненість у майбутньому результаті.

На заході Олена Зеленська з’явилася у стильному костюмі у клітинку, що складається з піджака, штанів та жилета. Акцентом образу стала знакова брошка у вигляді півня. Аксесуар виготовив український бренд Gunia Project, натхненням для нього став керамічний глечик-півник, який вцілів в одній із багатоповерхівок у Бородянці (Київщина) після російських атак. Ціна прикраси складає 4700–6400 гривень (залежить від розміру виробу).

Олена Зеленська та Джилл Байден

Зустріч пройшла у теплій атмосфері

Стильний образ першої леді

Під час Генасамблеї ООН у США Олена Зеленська взяла участь у низці заходів. На зустрічі з гендиректором ВООЗ Тедросом Адханомом Гебреєсусом перша леді з’явилася у символічному костюмі від Андре Тана. Варто визнати, що до образів дружини президента завжди прикуто погляди. Над іміджем першої леді, зокрема, працює стилістка Наталія Каменська.