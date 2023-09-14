У рожевому жакеті та з перлами: Джилл Байден потрясла яскравим образом (фото)

72-річна перша леді США вразила стильним луком і "засвітилася" разом із чоловіком

Перша леді США Джилл Байден своїм прикладом показує, що навіть жінкам за 70 можна мати сучасний та стильний вигляд. У липні дружина президента США показалась в елегантному лимонному костюмі, а зараз підкреслила струнку фігуру яскравим жакетом.

У середу, 13 вересня, Байден з’явилася на церемонії вручення Національної медалі США у галузі мистецтв. Подія відбулася у Східному залі Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія.

72-річна перша леді була у білій сукні з квітковим принтом та рожевому жакеті, який підкреслив струнку талію жінки. В якості взуття Джилл віддала перевагу туфлям на підборах тілесного кольору. Доповнила свій образ дружина Джо Байдена сережками та брошкою з білими перлами.

Джилл Байден одягла рожевий жакет на вручення премії. Фото: Getty Images

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Пізніше перша леді США зустрілася зі своїм чоловіком на пресконференції. Вона сіла поряд із 80-річним Джо, а в процесі розмови одягала окуляри із чорною оправою.

Перша леді США у всьому підтримує свого чоловіка Джо Байден. Getty Images

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Раніше повідомлялося, що принцесу Уельську Кейт Міддлтон помітили з перебинтованими пальцями. Дружина принца Вільяма відвідала чоловічу в’язницю у стильному синьому костюмі бренду Alexander McQueen.