Із забинтованими пальцями: Кейт Міддлтон відвідала в’язницю у костюмі Alexander McQueen (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 882
41-річну дружину принца Вільяма сфотографували з пластирами на правій руці
Майбутня королева-консорт Великої Британії, дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон зробила "модну заяву" під час своєї останньої королівської появи.
Принцеса Уельська у вівторок, 12 вересня, відвідала чоловічу в’язницю Хай Даун, що у Саттоні, Англія, на підтримку благодійної організації боротьби з наркозалежністю. 41-річна Кейт зустрілася з ув’язненими в рамках свого заступництва фонду Forward Trust, щоб дізнатися про те, як благодійна організація допомагає тим, хто перебуває в системі кримінального правосуддя, впоратися зі своїми залежностями та позбутися їх.
Для візиту Міддлтон вибрала стильний темно-синій брючний костюм модного бренду Alexander McQueen. Поєднувала свій строгий образ вона з розпущеним волоссям і простими прикрасами, включаючи обручку від принца Вільяма. Попри модний аутфіт, найбільше привернули увагу фотографів забинтовані пальці принцеси на її правій руці.
Як повідомляє видання foxnews, принцеса пошкодила пальці, граючи зі своїми дітьми (10-річним принцом Джорджем, 8-річною принцесою Шарлоттою та 5-річним принцом Луї) на батуті. Представник королівської родини підтвердив, що це "невелика травма, нічого серйозного".
Міддлтон стала покровителем благодійної організації Forward Trust у червні 2021 року, і на вебсайті благодійної організації говориться: "Ми неймовірно вдячні принцесі за її неоціненну підтримку у забезпеченні того, щоб більше людей та сімей отримали доступ до необхідної допомоги".
Нагадаємо, що раніше король Великої Британії Чарльз III з дружиною Каміллою відвідали улюблені ігри покійної Єлизавети II. Король був у кілті, а Камілла потрясла капелюшком з пір’ям.