Із забинтованими пальцями: Кейт Міддлтон відвідала в’язницю у костюмі Alexander McQueen (фото, відео)

41-річну дружину принца Вільяма сфотографували з пластирами на правій руці

Майбутня королева-консорт Великої Британії, дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон зробила "модну заяву" під час своєї останньої королівської появи.

Принцеса Уельська у вівторок, 12 вересня, відвідала чоловічу в’язницю Хай Даун, що у Саттоні, Англія, на підтримку благодійної організації боротьби з наркозалежністю. 41-річна Кейт зустрілася з ув’язненими в рамках свого заступництва фонду Forward Trust, щоб дізнатися про те, як благодійна організація допомагає тим, хто перебуває в системі кримінального правосуддя, впоратися зі своїми залежностями та позбутися їх.

Для візиту Міддлтон вибрала стильний темно-синій брючний костюм модного бренду Alexander McQueen. Поєднувала свій строгий образ вона з розпущеним волоссям і простими прикрасами, включаючи обручку від принца Вільяма. Попри модний аутфіт, найбільше привернули увагу фотографів забинтовані пальці принцеси на її правій руці.

Кейт Міддлтон у вівторок вирушила до в’язниці. Фото: Getty Images

Принцеса Уельська у стильному костюмі від Alexander McQueen. Фото: Getty Images

Як повідомляє видання foxnews, принцеса пошкодила пальці, граючи зі своїми дітьми (10-річним принцом Джорджем, 8-річною принцесою Шарлоттою та 5-річним принцом Луї) на батуті. Представник королівської родини підтвердив, що це "невелика травма, нічого серйозного".

Кейт була усміхнена, відвідуючи чоловічу в’язницю у Саттоні, Англія. Фото: Getty Images

Дружина принца Вільяма пошкодила пальці, граючи з дітьми на батуті. Фото: Getty Images

Міддлтон стала покровителем благодійної організації Forward Trust у червні 2021 року, і на вебсайті благодійної організації говориться: "Ми неймовірно вдячні принцесі за її неоціненну підтримку у забезпеченні того, щоб більше людей та сімей отримали доступ до необхідної допомоги".

Нагадаємо, що раніше король Великої Британії Чарльз III з дружиною Каміллою відвідали улюблені ігри покійної Єлизавети II. Король був у кілті, а Камілла потрясла капелюшком з пір’ям.