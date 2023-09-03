Чарльз III у кілті, а Камілла у капелюшку з пір’ям: подружжя відвідало улюблені ігри покійної Єлизавети II (фото, відео)
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Британські монархи стали глядачами Хайлендських ігор, які не пропускала Єлизавета
Чарльз III з дружиною Каміллою та сестрою Анною відвідали найулюбленіші спортивні ігри королеви Єлизавети II, яка померла у віці 96 років минулого року.
Британські монархи в суботу, 2 вересня, повеселилися на Бремарських Хайлендських іграх, або Ігри горців (англ. Highland games), що проходили біля шотландської резиденції неподалік замку Балморал в Абердінширі. Вони включають стрибки, метання, удари, танці, біг та перетягування каната.
Щороку тисячі відвідувачів приїжджають у це маленьке шотландське село в першу суботу вересня, щоб побачити одне з найяскравіших шотландських змагань. Британці весело провели час та дуже багато сміялися.
До речі, всі були в убранні, притаманні британцям. Так, Чарльз III одягнув улюблений кілт з орнаментом тартан. Дизайн був витканий зі 100% шотландської вовни і мав "центральний мотив із трьома смугами", пише hellomagazine.
Сестра короля, принцеса Анна, була на заході у яскравому червоному жакеті та капелюсі в тон. Вона також обрала спідницю в клітину тартан, обравши темно-зелений колір із жовтими та червоними вертикальними та діагональними смугами. Принцеса одягла кілька аксесуарів, у тому числі рукавички, сумочку та туфлі на підборах.
Королева-консорт Камілла віддала перевагу зеленому образу: вибрала спідницю з білими вертикальними і діагональними смужками довжиною трохи нижче коліна і поєднала це з шикарним оливково-зеленим жакетом з таким же візерунком у клітку на комірі.
Доповнила свій образ Камілла витонченим шоколадно-коричневим капелюшком з пір’ям у коричнево-білу смужку. Завершальними штрихами до образу стали туфлі на підборах світло-коричневого кольору, кремова сумочка та її "щасливий" браслет.
Зазначимо, що королівський тур англійськими містами у монархів триває. У липні король Великої Британії Чарльз III разом із дружиною Каміллою відвідували фермерське містечко у Бреконі. Пізніше подружжя з офіційним візитом побували на ювілейній виставці квітів у маєтку Сандрінгем.