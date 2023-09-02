Гейлі Бібер показала, як стильно носити шкіряну куртку: красуню побачили з чоловіком (фото)

Модель прикривала живіт, і це на тлі чуток про її першу вагітність

Дуже рідко популярного співака та автора пісень Джастіна Бібера можна побачити на публіці. Однак у перший день осені виконавець став "простим смертним" у компанії своєї дружини, американської моделі та стильної модниці Гейлі Бібер.

У п’ятницю зіркове подружжя відвідало Відкритий чемпіонат США з тенісу, який проходив у Нью-Йорку. Пара хотіла загубитися в натовпі, але спритні папараці швидко знайшли знаменитостей. Джастін та Гейлі прийшли на спортивний захід у крутих шкіряних куртках оверсайз.

З аксесуарів 26-річна дівчина обрала обручку з діамантом, масивні сережки та кілька інших яскравих прикрас, у тому числі підвіску з великою літерою "B" на шиї. Її коротке каштанове волосся було укладено в пригладжену зачіску.

Гейлі та Джастін насолоджуються матчем. Фото: Getty Images

29-річний Джастін також одягнув мішкувату чорну шкіряну куртку. До цього виконавець був у білій майці та синіх джинсах. Свій образ Бібер доповнив еклектичними рожевими сонцезахисними окулярами та кепкою у горошок.

Пара була уважна до спортивного змагання. Фото: Getty Images

Майже весь матч Гейлі прикривала живіт, і це на тлі чуток про її вагітність. До речі, у вересні подружжя святкуватиме п’яту річницю весілля.

26-річна Гейлі Бібер підігріває чутки, що вона чекає на дитину. Фото: Getty Images

Раніше на тенісному матчі "засвітилися" колишній президент США Барак Обама та його дружина Мішель. Експерша леді відвідала захід у джинсовій сукні та болеро.