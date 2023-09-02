Ель Феннінг "підловили" у відвертому чорному образі після закриття серіалу "Велика" (фото)

25-річна зірка більше не гратиме російську імператрицю Катерину II

Відома американська актриса Ель Феннінг продовжує підкорювати шанувальників своїм відмінним почуттям стилю. 25-річна знаменитість "засвітилася" на світському заході одразу після новини про закриття серіалу "Велика" після третього сезону.

У п’ятницю, 1 вересня, актриса з’явилася на SoFi Stadium в Інглвуді, Каліфорнія, де відбулося святкування нової колекції модного бренду H&M. Ель Феннінг прикувала до себе увагу папараці, одягнувши на захід чорний тотал-лук.

Зірка фільмів "Вавілон", "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", "Чаклунка" вбралася у штани, прозору з вишивкою майку чорного кольору, а також піджак у тон. З аксесуарів дівчина віддала перевагу плетеній сумці та сонцезахисним окулярам квадратної форми. Взула Ель сріблясті туфлі з гострим носком на підборах.

Ель Феннінг з’явилася на відкритті колекції H&M у чорному образі. Фото: Getty Images

25-річна актриса прикувала до себе увагу стильним образом. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Серіал "Велика"

Ця комедія описує період правління Катерини II, де роль імператриці виконала Ель Феннінг. У серіалі представлені як історично достовірні події, так і елементи художгьої вигадки. Британський актор Ніколас Холт зіграв чоловіка імператриці, Петра III. Творцем та сценаристом серіалу виступив Тоні Макнамара.

Днями стало відомо, що сервіс Hulu ухвалив рішення закрити проєкт після третього сезону, попри позитивні відгуки критиків і глядачів, пише Deadline. Своє рішення компанія не коментує.

Нагадаємо, що співачка Селена Гомес показала, як носити чорний костюм зі шкіри, щоб було стильно. 32-річна знаменитість обрала для недавнього інтерв’ю дуже крутий образ.