Эль Фэннинг "подловили" в откровенном черном образе после закрытия сериала "Великая" (фото)

25-летняя звезда больше не будет играть российскую императрицу Екатерину II

Известная американская актриса Эль Фэннинг продолжает покорять поклонников своим отменным чувством стиля. 25-летняя знаменитость "засветилась" на светском мероприятии сразу после новости о закрытии сериала "Великая" после третьего сезона.

В пятницу, 1 сентября, актриса появилась на SoFi Stadium в Инглвуде, Калифорния, где проходило празднование новой коллекции модного бренда H&M. Эль Фэннинг приковала к себе внимание папарацци, одев на мероприятие черный тотал-лук.

Звезда фильмов "Вавилон", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Малефисента" нарядилась в брюки, прозрачную з вышивкой майку черного цвета, а также пиджак в тон. С аксессуаров девушка предпочла плетеную сумку и солнцезащитные очки квадратной формы. Обула Эль серебристые туфли с острым носком на каблуке.

Эль Фэннинг появилась на открытии коллекции H&M в черном образе. Фото: Getty Images

25-летняя актриса приковала к себе внимание стильным образом. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Сериал "Великая"

Эта комедия описывает период правления Екатерины II, где роль императрицы исполнила Эль Феннинг. В сериале представлены как исторически достоверные события, так и элементы художественной выдумки. Британский актер Николас Холт сыграл мужа императрицы, Петра III. Создателем и сценаристом сериала выступил Тони Макнамара.

На днях стало известно, что сервис Hulu принял решения закрыть проект после третьего сезона, несмотря на позитивные отзывы критиков и зрителей, пишет Deadline. Свое решение компания не комментирует.

Напомним, что певица Селена Гомес показала, как носить черный костюм из кожи, чтобы было стильно. 32-летняя знаменитость выбрала для недавнего интервью очень крутой образ.