Звезда "Трои" Диана Крюгер в трендовом жилете затмила всех известных модниц (фото)

47-летняя голливудская актриса сверкнула на праздновании 50-летия бренда Marc Cain

Известная немецкая актриса Диана Крюгер, сыгравшая Елену в номинированном на "Оскар" фильме "Троя" и доктора Абигейл Чейз в "Сокровище нации", появилась в роскошном образе на праздновании 50-летия немецкого модного бренда Marc Cain.

Светское мероприятие состоялось в последний день лета 31 августа в городе Баден-Вюртемберг, Германия. Для выхода в свет Крюгер принарядилась в трендовый жилет нежно-розового цвета и брюки-клеш в тон.

Чтобы не замерзнуть, 47-летняя актриса накинула на плечи длинный серый плащ и стала выше, обув туфли на каблуках. Диана дополнила свой элегантный образ маленькой белой кожаной сумочкой, а в макияже предпочла красную помаду. К слову, голливудская актриса затмила всех присутствующих гостей, включая чешскую супермодель Каролину Куркову.

Диана Крюгер с чешской супермоделью Каролиной Курковой. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Актриса в макияже предпочла красную помаду. Фото: Getty Images

Добавим, что Диана Крюгер с 2016 года состоит в отношениях со звездой сериала "Ходячие мертвецы", американским актером Норманом Ридусом, партнером по фильму "Небо" (2015). В ноябре 2018 года у знаменитостей родилась дочь Нова.

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