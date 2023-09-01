В черно-белую полоску: Кайли Миноуг встретилась с фанами в необычном наряде в Лондоне (свежие фото)

55-летняя певица выглядела элегантно в комбинезоне на одно плечо

Знаменитая исполнительница Кайли Миноуг остается такой же стильной, какой была в начале своего творческого пути. Австралийка уже больше 35 лет на сцене, и в свои 55 по праву занимает топ-звезд, которые продолжают восхищать моложавой внешностью.

В первый день сентября знаменитость появилась среди своих лондонских поклонников, когда приехала на радиостудию BBC, которая находится в Лондоне, Великобритания.

Кайли явилась немногочисленной публике в стильном комбинезоне на одно плечо в черно-белую полоску. Также певица была в туфлях черного цвета с острым носком.

Дополнила свой элегантный образ Миноуг черным маникюром и серебряным кольцом на указательном пальце правой руки. Волосы Кайли распустила.

Кайли Миноуг появилась в Лондоне в элегантном комбинезоне. Фото: Getty Images

Певица в черно-белом образе 1 сентября 2023 года. Фото: Getty Images

Кайли очень любит своих лондонских фанатов. Фото: Getty Images

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