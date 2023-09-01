У чорно-білу смужку: Кайлі Міноуг зустрілася з фанами у незвичайному вбранні в Лондоні (свіжі фото)
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55-річна співачка мала елегантний вигляд у комбінезоні на одне плече
Знаменита виконавиця Кайлі Міноуг залишається такою ж стильною, якою була на початку свого творчого шляху. Австралійка вже понад 35 років на сцені, і у свої 55 по праву займає топ-зірок, які продовжують захоплювати молодою зовнішністю.
У перший день вересня знаменитість з’явилася серед своїх лондонських шанувальників, коли приїхала на радіостудію ВВС, що знаходиться в Лондоні, Велика Британія.
Кайлі явилась нечисленній публіці в стильному комбінезоні на одне плече в чорно-білу смужку. Також співачка була у туфлях чорного кольору із гострим носком.
Доповнила свій елегантний образ Міноуг чорним манікюром та срібним кільцем на вказівному пальці правої руки. Волосся Кайлі розпустила.
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