У чорному бомбері зі шкіри: Селена Гомес вигуляла стильний костюм у "Місті ангелів" (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 691
31-річна співачка показала ніжки у мініспідниці
Американська актриса та співачка Селена Гомес, яка випустила перший за багато років кліп на пісню Single Soon, прийшла на радіостанцію в Лос-Анджелесі, щоб розрекламувати новий сингл. 32-річна знаменитість обрала для інтерв’ю дуже крутий образ.
У середу, 30 серпня, Селена зайшла в SiriusXM Studios на радіошоу Hits 1 LA і продемонструвала стильний образ у чорному бомбері з малюнком, схожим на "гусячу лапку", у поєднанні з мініспідницею з таким же принтом. З жакета виглядав білий светр із чорними горизонтальними смужками.
Свій лук Гомес доповнила лакованими лоферами чорного кольору та парою масивних позолочених сережок у формі кілець.
Співачка також продемонструвала легкий та сяючий макіяж: з теплими персиковими рум’янами та матовою неяскравою помадою.
Варто зазначити, що зараз Селена Гомес дещо пострункішала. За кілька місяців до виходу композиції мережа обговорювала форми знаменитості, що округлялися. Тоді актрису застали папараці на зйомках серіалу "Вбивства в одній будівлі".
Раніше "Телеграф" писав про Гейлі Бібер та її стильні перевтілення. Дружині Джастіна Бібера вдалося справити враження відразу трьома образами за день.