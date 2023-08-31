У чорному бомбері зі шкіри: Селена Гомес вигуляла стильний костюм у "Місті ангелів" (фото)

31-річна співачка показала ніжки у мініспідниці

Американська актриса та співачка Селена Гомес, яка випустила перший за багато років кліп на пісню Single Soon, прийшла на радіостанцію в Лос-Анджелесі, щоб розрекламувати новий сингл. 32-річна знаменитість обрала для інтерв’ю дуже крутий образ.

У середу, 30 серпня, Селена зайшла в SiriusXM Studios на радіошоу Hits 1 LA і продемонструвала стильний образ у чорному бомбері з малюнком, схожим на "гусячу лапку", у поєднанні з мініспідницею з таким же принтом. З жакета виглядав білий светр із чорними горизонтальними смужками.

Свій лук Гомес доповнила лакованими лоферами чорного кольору та парою масивних позолочених сережок у формі кілець.

Селена Гомес у компанії радіоведучого та автора пісні Single Soon. Фото: Getty Images

Співачка також продемонструвала легкий та сяючий макіяж: з теплими персиковими рум’янами та матовою неяскравою помадою.

Стильний образ Селени Гомес на SiriusXM Studios. Фото: Getty Images

Варто зазначити, що зараз Селена Гомес дещо пострункішала. За кілька місяців до виходу композиції мережа обговорювала форми знаменитості, що округлялися. Тоді актрису застали папараці на зйомках серіалу "Вбивства в одній будівлі".

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