Селена Гомес, що неймовірно схудла, вперше за довгий час з’явилася в новому кліпі (відео)

У новому відео співачки є посилання на відомий серіал

Популярна американська співачка Селена Гомес, яка не боїться показувати себе без макіяжу, випустила першу за останні вісім місяців пісню. У новому кліпі зірка захопила шанувальником посвіжілим виглядом.

У п’ятницю, 25 серпня 2023 року Селена Гомес презентувала пісню Single Soon разом із відеороботою. Прем’єра відбулася на YouTube-каналі артистки.

У новому треку 31-річна співачка з іронією розповідає про свою самотність, адже після скандального розриву з Джастіном Бібер артистка поки що не зустріла своєї другої половинки. У кліпі є посилання на культовий серіал "Секс у великому місті". В одному з епізодів виконавиця пише прощальну записку, таку ж залишив екранний коханий Керрі (письменник Джек Бергер).

Варто зазначити, що у відео співачка має чудовий вигляд і дещо пострункішала. За кілька місяців до виходу треку мережа обговорювала форми Гомес, що округлилися. Актрису застали папараці на зйомках серіалу "Вбивства в одній будівлі".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дружина співака Джастіна Бібера, з яким раніше була разом Селена Гомес, блиснула формами на вулицях Лос-Анджелеса. Модель Хейлі Бібер показала, як стильно носити шкіряну сукню міні.