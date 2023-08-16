Хейлі Бібер у шкіряній сексі-сукні блиснула формами на вулицях Лос-Анджелеса (фото)

26-річну модель було названо новою іконою стилю свого покоління

Відома американська супермодель та телезірка Хейлі Бібер, молодша дочка голлівудського актора Стівена Болдуїна та дружина співака Джастіна Бібера, продемонструвала стильний вечірній образ. Нещодавно зіркову пару зняли на виході одного з ресторанів у Нью-Йорку, який вона відвідала у повсякденному одязі. А цього разу Хейлі потрапила на камеру у чорному міні.

У вівторок, 15 серпня, 26-річну супермодель у шкіряній сексі-сукні з оголеними плечима та розрізом зняли на одній із вулиць Лос-Анджелеса, Каліфорнія. Хейлі, яка у 2018 році представила нову колекцію одягу Zadig & Voltaire та була названа новою іконою стилю, доповнила свій образ мінімумом аксесуарів та прикрас. Зокрема, це невелика чорна сумочка через плече, а також сережки та ножний браслет.

Як відомо, Хейлі, яка представляє голлівудську акторську династію Болдуїнов, є дуже релігійною. Вона отримала виховання на кшталт євангельських християн, у юності відвідувала Східну християнську школу. Регулярно продовжує відвідувати церкву і зараз і постить у соціальних мережах біблійні цитати.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що Хейлі Бібер засвітилася на вулицях Лос-Анджелеса у трендових шортах. Вона показала, як можна гармонійно комбінувати в літньому образі короткий білий топ і трендові цього сезону світлі джинсові бермуди.