Хейлі Бібер засвітила сталевий прес у короткому топі під час побачення з чоловіком (фото)

Пара була помічена на виході з одного ресторану Нью-Йорка

Зіркове подружжя, 26-річна модель Хейлі Бібер, у дівоцтві Болдуін, та її чоловік — 29-річний співак Джастін Бібер, у якого раніше виявили серйозні проблеми зі здоров’ям, було помічено на побаченні в середу, 19 липня, у Нью-Йорку. Папараці зняли пару на виході із ресторану.

Зазначимо, що і Хейлі та Джастін для прогулянки обрали однакові повсякденні образи. Модель була одягнена в білу вкорочену футболку, яка чудово виділила її сталевий прес, у парі зі світлими обрізаними джинсовими шортами та чорними лоферами з білими шкарпетками по щиколотку.

Свій образ Хейлі доповнила свій образ чорним ременем, протисонцевими окулярами, золотими сережками-кільцями, намистом та годинником, а також чорною сумкою через плече. Своє каштанове волосся до плечей модель вирішила розпустити і засвербіла його за вуха.

А артист одягнув білу футболку великого розміру з фіолетовими спортивними шортами Nike. Завершив свій образ Джастін, одягнувши яскраво-оранжеву бейсболку та світлі кросівки Nike.

Хейлі продемонструвала свою тонку талію та підтягнуті ноги Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Хейлі та Джастін Бібер стильно прогулювалися Нью-Йорком Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що папараці застали Емму Вотсон на побаченні з новим бойфрендом. Особисте життя актриса намагається тримати у секреті.