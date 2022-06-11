У Джастіна Бібера паралізувало половину обличчя

28-річний артист припинив свою концертну діяльність, щоб приділити увагу здоров’ю.

Відомий канадський артист Джастін Бібер, який ще наприкінці минулого року тріумфував на церемонії нагородження музичних премій MTV, змушений зробити паузу у своїй кар’єрі. У співака серйозні проблеми зі здоров’ям, і якщо не боротися із хворобою, це може призвести до серйозних наслідків.

У Бібера паралізувало частину лиця, що може стати причиною виникнення глухоти. А все через діагностований синдром Рамзі Ханта, про що повідомив на своїй сторінці в Інстаграм Джастін. Він вирішив не приховувати від своїх фанів правду та все розповів у відеозверненні.

"Ви, мабуть, можете бачити на моєму обличчі, що зі мною щось не так. У мене синдром Рамзі Ханта. Вірус вражає нерв у моєму вусі та мої лицьові нерви, а також викликає параліч обличчя" — зазначив співак, додавши, що зараз він робить все можливе, щоб відновитись.

Бібер також зазначив, що зараз робить спеціальні вправи, які мають допомогти повернути його обличчя до нормального стану. Проте, наскільки тривалим буде його лікування, він не знає.

Раніше "Телеграф" писав, що 9 червня відбулося таємне весілля колеги Бібера з музичного цеху — співачки Брітні Спірс. Попри те, що ексчоловік виконавиці намагався зірвати захід, Брітні та її обранець Сем Асгарі поєднали себе тенетами шлюбу.