У Джастина Бибера парализовало половину лица

28-летний артист приостановил свою концертную деятельность, чтобы уделить внимание здоровью.

Известный канадский артист Джастин Бибер, который еще в конце прошлого года триумфировал на церемонии награждения музыкальных премий MTV, вынужден сделать паузу в своей карьере. У певца серьезные проблемы со здоровьем, и если не бороться с болезнью, то это может привести к серьезным последствиям.

У Бибера парализовало часть лица, что может стать причиной возникновения глухоты. А все из-за диагностированного синдрома Рамзи Ханта, сообщил на своей странице в Инстаграм Джастин. Он решил не скрывать от своих фанов правду и все рассказал в видеообращении.

"Вы, вероятно, можете видеть по моему лицу, что со мной что-то не так. У меня синдром Рамзи Ханта. Вирус поражает нерв в моем ухе и мои лицевые нервы, а также вызывает паралич лица" — отметил певец, добавив, что сейчас он делает все возможное, чтобы восстановиться.

Бибер также отметил, что сейчас делает специальные упражнения, которые должны помочь вернуть его лицо в нормальное состояние. Однако насколько длительным будет его лечение он не знает.

Ранее "Телеграф" писал, что 9 июня состоялась тайная свадьба коллеги Бибера по музыкальному цеху — певицы Бритни Спирс. Несмотря на то, что экс-супруг исполнительницы пытался сорвать мероприятие, Бритни и ее избранник, Сэм Асгари, соединили себя узами брака.