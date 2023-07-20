Хейли Бибер засветила стальной прес в коротком топе во время свидания с мужем (фото)

Пара была замечена на выходе из одного ресторанов Нью-Йорка

Звездные супруги, 26-летняя модель Хейли Бибер, в девичестве Болдуин, и ее супруг — 29-летний певец Джастин Бибер, у которого ранее обнаружили серьезные проблемы со здоровьем, были замечены на свидании в среду, 19 июля, в Нью-Йорке. Папарацци засняли пару на выходе из ресторана.

Отметим, что и Хейли и Джастин для прогулки выбрали одинаковые повседневные образы. Модель была одета в белую укороченную футболку, которая отлично выделила ее стальной прес, в паре со светлыми обрезанными джинсовыми шортами и черными лоферами с белыми носками по щиколотку.

Свой образ Хейли дополнила свой образ черным ремнем, солнцезащитными очками, золотыми серьгами-кольцами, ожерельем и часами, а также черной сумкой через плечо. Свои каштановые волосы до плеч модель решила распустить и зачесала их за уши.

А артист надел белую футболку большого размера с фиолетовыми спортивными шортами Nike. Завершил свой образ Джастин, надев ярко-оранжевую бейсболку и светлые кроссовки Nike.

Хейли продемонстрировала свою тонкую талию и подтянутые ноги Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Хейли и Джастин Бибер стильно прогуливались по Нью-Йорку Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, что папарацци застали Эмму Уотсон на свидании с новым бойфрендом. Личную жизнь актриса старается держать в секрете.