Хейли Бибер в кожаном секси-платье блеснула формами на улицах Лос-Анджелеса (фото)

26-летняя модель была названа новой иконой стиля своего поколения

Известная американская супермодель и телезвезда Хейли Бибер, младшая дочь голливудского актера Стивена Болдуина и жена певца Джастина Бибера, продемонстрировала стильный вечерний образ. Недавно звездную пару засняли на выходе одного из ресторанов в Нью-Йорке, который она посетила в повседневной одежде. А в этот раз Хейли попала на камеру в черном мини.

Во вторник, 15 августа, 26-летнюю супермодель в кожаном секси-платье с оголенными плечами и разрезом засняли на одной из улиц Лос-Анджелеса, Калифорния. Хейли, которая в 2018 году представила новую коллекцию одежды Zadig & Voltaire и была названа новой иконой стиля, дополнила свой образ минимумом аксессуаров и украшений. В частности, это небольшая черная сумочка через плечо, а также серьги и ножной браслет.

Как известно, Хейли, представляющая голливудскую актерскую династию Болдуинов, очень религиозна. Она получила воспитание в духе евангельских христиан, в юности посещала Восточную христианскую школу. Регулярно продолжает посещать церковь и сейчас и постит в социальных сетях библейские цитаты.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что Хейли Бибер засветилась на улицах Лос-Анджелеса в трендовых шортах. Она показала, как можно гармонично комбинировать в летнем образе короткий белый топ и трендовые в этом сезоне светлые джинсовые бермуды.