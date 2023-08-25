Невероятно похудевшая Селена Гомес впервые за долгое время появилась в новом клипе (видео)

В новом видео певицы есть отсылка к известному сериалу

Популярная американская певица Селена Гомес, которая не боится показывать себя без макияжа, выпустила первую за последнее восемь месяцев песню. В новом клипе звезда восхитила поклонником посвежевшим видом.

В пятницу, 25 августа 2023 года Селена Гомес презентовала песню Single Soon вместе с видеоработой. Премьера состоялась на Youtube-канале артистки.

В новом треке 31-летняя певица с иронией рассказывает о своем одиночестве, ведь после скандального разрыва с Джастином Бибер артистка пока что не повстречала свою вторую половинку. В клипе есть отсылка к культовому сериалу "Секс в большом городе". В одном из эпизодов исполнительница пишет прощальную записку, такую же оставил экранный возлюбленный Кэрри (писатель Джек Бергер).

Стоит отметить, что в видео певица отлично выглядит и несколько постройнела. За несколько месяцев до выхода трека сеть обсуждала округлившиеся формы Гомес. Актрису застали папарацци на съемках сериала "Убийства в одном здании".

Ранее "Телеграф" сообщал, что жена певца Джастина Бибера, с которым раньше была вместе Селена Гомес, блеснула формами на улицах Лос-Анджелеса. Модель Хейли Бибер показала, как стильно носить кожаное платье мини.