Змінила за день три відверті сукні: Гейлі Бібер похвалилася брендами (фото)

26-річна дружина Джастіна Бібера одягла червону мінісукню для свого третього виходу

Американська модель Гейлі Бібер вміє дивувати своїх прихильників. Всього за один неповний день 26-річній модниці вдалося продемонструвати три стильні сукні від трьох різних модних брендів.

Відомо, що зараз знаменитість бере участь у модному марафоні, працюючи над рекламою свого косметичного бренду Rhode у Нью-Йорку, США. 28 серпня Гейлі зробила три публічні виходи, і для кожного переодягалася в нові вбрання.

Дружина канадського співака Джастіна Бібера розпочала свій день у червоній мідісукні Vivienne Westwood з відкритими плечима. У ній вона з’явилася у програмі "Доброго ранку, Америка".

Гейлі Бібер у довгій червоній сукні прямує до телестудії. Фото: Getty Images

Модель у сукні довжини міді Vivienne Westwood. Фото: Getty Images

Зі студії вона вийшла зовсім в іншому образі: у білій мінісукні від Marc Jacobs, червоних туфлях на підборах Manolo Blahnik і червоній сумці Ferragamo.

Гейлі обрала Marc Jacobs, одягнувши його білу мінісукню. Фото: Getty Images

26-річна дівчина доповнила образ червоною сумкою Ferragamo. Фото: Getty Images

Третій вихід модель зробила в червоній мінісукні без бретельок Ermanno Scervino, що підходить для вечірнього виходу, доповнена намистом з підвіскою у вигляді літери "B", червоною сумкою Ferragamo та туфлями Maison Ernest.

Гейлі Бібер "підсумувала" свій день мінісукнею від Ermanno Scervino. Фото: Getty Images

На моделі підвіска у вигляді літери "B". Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" писав, як зробити макіяж, як у Гейлі Бібер. Нагадаємо, що цього сезону особливо популярний стиль мейк-апу "latte girl", який дозволяє створити ефект засмаги без шкоди для шкіри.