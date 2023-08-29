Змінила за день три відверті сукні: Гейлі Бібер похвалилася брендами (фото)
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26-річна дружина Джастіна Бібера одягла червону мінісукню для свого третього виходу
Американська модель Гейлі Бібер вміє дивувати своїх прихильників. Всього за один неповний день 26-річній модниці вдалося продемонструвати три стильні сукні від трьох різних модних брендів.
Відомо, що зараз знаменитість бере участь у модному марафоні, працюючи над рекламою свого косметичного бренду Rhode у Нью-Йорку, США. 28 серпня Гейлі зробила три публічні виходи, і для кожного переодягалася в нові вбрання.
Дружина канадського співака Джастіна Бібера розпочала свій день у червоній мідісукні Vivienne Westwood з відкритими плечима. У ній вона з’явилася у програмі "Доброго ранку, Америка".
Зі студії вона вийшла зовсім в іншому образі: у білій мінісукні від Marc Jacobs, червоних туфлях на підборах Manolo Blahnik і червоній сумці Ferragamo.
Третій вихід модель зробила в червоній мінісукні без бретельок Ermanno Scervino, що підходить для вечірнього виходу, доповнена намистом з підвіскою у вигляді літери "B", червоною сумкою Ferragamo та туфлями Maison Ernest.
Раніше "Телеграф" писав, як зробити макіяж, як у Гейлі Бібер. Нагадаємо, що цього сезону особливо популярний стиль мейк-апу "latte girl", який дозволяє створити ефект засмаги без шкоди для шкіри.