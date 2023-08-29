Сменила за день три откровенных платья: Хейли Бибер похвасталась брендами (фото)

26-летняя супруга Джастина Бибера надела красное мини-платье для своего третьего выхода

Американская модель Хейли Бибер умеет удивлять своих поклонников. Всего за один неполный день 26-летней моднице удалось продемонстрировать три стильных платья от трех разных модных брендов.

Известно, что сейчас знаменитость участвует в модном марафоне, работая над рекламой своего косметического бренда Rhode в Нью-Йорке, США. 28 августа Хейли сделала три публичных выхода, и для каждого переодевалась в новые наряд.

Супруга канадского певца Джастина Бибера начала свой день в красном миди-платье Vivienne Westwood с открытыми плечами. В нем она появилась в программе "Доброе утро, Америка".

Хейли Бибер в длинном красном платье направляется в телестудию. Фото: Getty Images

Модель в платье длины миди Vivienne Westwood. Фото: Getty Images

Из студии она вышла совсем в другом образе: в белом мини-платье от Marc Jacobs, красных туфлях на каблуках Manolo Blahnik и красной сумке Ferragamo.

Хейли выбрала Marc Jacobs, одев его белое мини-платье. Фото: Getty Images

26-летняя девушка дополнила образ красной сумкой Ferragamo. Фото: Getty Images

Третий выход модель совершила в красное мини-платье без бретелек Ermanno Scervino, подходящее для вечернего выхода, дополненное ожерельем с подвеской в ​​виде буквы "B", красной сумкой Ferragamo и туфлями Maison Ernest.

Хейли Бибер "подытожила" свой день мини-платьем от Ermanno Scervino. Фото: Getty Images

На модели подвеска в ​​виде буквы "B". Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" писал, как сделать макияж, как у Хейли Бибер. Напомним, что в этом сезоне особенно популярен стиль мейк-апа "latte girl", который позволяет создать эффект загара без вреда для кожи.