Сменила за день три откровенных платья: Хейли Бибер похвасталась брендами (фото)
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26-летняя супруга Джастина Бибера надела красное мини-платье для своего третьего выхода
Американская модель Хейли Бибер умеет удивлять своих поклонников. Всего за один неполный день 26-летней моднице удалось продемонстрировать три стильных платья от трех разных модных брендов.
Известно, что сейчас знаменитость участвует в модном марафоне, работая над рекламой своего косметического бренда Rhode в Нью-Йорке, США. 28 августа Хейли сделала три публичных выхода, и для каждого переодевалась в новые наряд.
Супруга канадского певца Джастина Бибера начала свой день в красном миди-платье Vivienne Westwood с открытыми плечами. В нем она появилась в программе "Доброе утро, Америка".
Из студии она вышла совсем в другом образе: в белом мини-платье от Marc Jacobs, красных туфлях на каблуках Manolo Blahnik и красной сумке Ferragamo.
Третий выход модель совершила в красное мини-платье без бретелек Ermanno Scervino, подходящее для вечернего выхода, дополненное ожерельем с подвеской в виде буквы "B", красной сумкой Ferragamo и туфлями Maison Ernest.
Ранее "Телеграф" писал, как сделать макияж, как у Хейли Бибер. Напомним, что в этом сезоне особенно популярен стиль мейк-апа "latte girl", который позволяет создать эффект загара без вреда для кожи.