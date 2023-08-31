В черном бомбере из кожи: Селена Гомес выгуляла стильный костюм в "Городе ангелов" (фото)

31-летняя певица показала ножки в мини-юбке

Американская актриса и певица Селена Гомес, выпустившая первый за много лет клип на песню Single Soon, пришла на радиостанцию в Лос-Анджелесе, чтобы разрекламировать новый сингл. 32-летняя знаменитость выбрала для интервью очень крутой образ.

В среду, 30 августа, Селена зашла в SiriusXM Studios на радиошоу Hits 1 LA и продемонстрировала стильный образ в черном бомбере с рисунком, похожим на "гусиную лапку", в сочетании с мини-юбкой с таким же принтом. Из жакета выглядывал белый свитер с черными горизонтальными полосками.

Свой лук Гомес дополнила лакированными лоферами черного цвета и парой массивных позолоченных сережек в форме колец.

Селена Гомес в компании радиоведущего и автора песни Single Soon. Фото: Getty Images

Певица также продемонстрировала легкий и сияющий макияж: с теплыми персиковыми румянами и матовой неяркой помадой.

ССтильный образ Селены Гомес на SiriusXM Studios. Фото: Getty Images

Стоит отметить, что сейчас Селена Гомес несколько постройнела. За несколько месяцев до выхода композиции сеть обсуждала округлившиеся формы знаменитости. Тогда актрису застали папарацци на съемках сериала "Убийства в одном здании".

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