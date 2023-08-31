Точеный пресс в коротком топе и стройные ноги в платье в полоску: Эмили Ратаковски показала два наряда (фото)
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32-летняя модель похвасталась роскошной фигурой в откровенных образах
Британская модель и актриса Эмили Ратаковски сейчас живет и работает в американском Нью-Йорке и каждый раз демонстрирует как и неопрятные виды, так и сногсшибательные аутфиты.
Свою среду 32-летняя знаменитость начала из прогулки со своим черно-коричневым псом по кличке Коломбо. Эмили вышла на улицу "Большого яблока" в пасмурный день в спортивном, но и сексуальном наряде, открыв свой точеный пресс в укороченном черном топе с бразильским флагом в центре груди и зеленой полоской вокруг выреза и рукавов.
Внизу на Ратаковски были объемные серые штаны, по-видимому, сделанные из водонепроницаемого материала. Свой образ она дополнила кроссовками белого цвета и черными солнцезащитными очками.
Отметим, что модель вернулась к своему каштановому оттенку волос. Ранее Эмили Ратаковски перекрасилась в рыжий цвет.
Позже звезда переоделась в крошечное платье в тонкую полоску без рукавов. Свой образ девушка дополнила высокими белыми сапогами и черными очками.
Ранее 32-летняя знаменитость показалась в летнем платье с разрезом на ноге. Также Эмили засветила и свое пышное декольте.