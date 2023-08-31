Точеный пресс в коротком топе и стройные ноги в платье в полоску: Эмили Ратаковски показала два наряда (фото)

32-летняя модель похвасталась роскошной фигурой в откровенных образах

Британская модель и актриса Эмили Ратаковски сейчас живет и работает в американском Нью-Йорке и каждый раз демонстрирует как и неопрятные виды, так и сногсшибательные аутфиты.

Свою среду 32-летняя знаменитость начала из прогулки со своим черно-коричневым псом по кличке Коломбо. Эмили вышла на улицу "Большого яблока" в пасмурный день в спортивном, но и сексуальном наряде, открыв свой точеный пресс в укороченном черном топе с бразильским флагом в центре груди и зеленой полоской вокруг выреза и рукавов.

Внизу на Ратаковски были объемные серые штаны, по-видимому, сделанные из водонепроницаемого материала. Свой образ она дополнила кроссовками белого цвета и черными солнцезащитными очками.

Отметим, что модель вернулась к своему каштановому оттенку волос. Ранее Эмили Ратаковски перекрасилась в рыжий цвет.

Эмили во время прогулки со своей собакой Коломбо в Нью-Йорке в среду. Фото: Getty Images

Девушка вернула темные локоны после летних экспериментов с рыжими волосами. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Позже звезда переоделась в крошечное платье в тонкую полоску без рукавов. Свой образ девушка дополнила высокими белыми сапогами и черными очками.

Модель в наушниках прогулялась в среду днем. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее 32-летняя знаменитость показалась в летнем платье с разрезом на ноге. Также Эмили засветила и свое пышное декольте.