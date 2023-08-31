Точений прес у короткому топі та стрункі ноги у сукні у смужку: Емілі Ратаковскі показала два вбрання (фото)
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32-річна модель похвалилася розкішною фігурою у відвертих образах
Британська модель та актриса Емілі Ратаковскі зараз живе і працює в американському Нью-Йорку і щоразу демонструє як і неохайні види, так і карколомні аутфіти.
Свою середу 32-річна знаменитість почала з прогулянки зі своїм чорно-коричневим псом на прізвисько Коломбо. Емілі вийшла на вулицю "Великого яблука" у похмурий день у спортивному, але й сексуальному вбранні, відкривши свій точений прес у вкороченому чорному топі з бразильським прапором у центрі грудей та зеленою смужкою навколо вирізу та рукавів.
Внизу на Ратаковскі були об’ємні сірі штани, мабуть, зроблені з водонепроникного матеріалу. Свій образ вона доповнила кросівками білого кольору та чорними сонцезахисними окулярами.
Зазначимо, що модель повернулася до свого каштанового відтінку волосся. Раніше Емілі Ратаковскі перефарбувалася в рудий колір.
Пізніше зірка переодяглася у крихітну сукню у тонку смужку без рукавів. Свій образ дівчина доповнила високими білими чоботами та чорними окулярами.
Раніше 32-річна знаменитість показалась в літній сукні з розрізом на нозі. Також Емілі засвітила своє пишне декольте.