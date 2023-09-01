Зірка "Трої" Діана Крюгер у трендовому жилеті затьмарила всіх відомих модниць (фото)

47-річна голлівудська актриса блиснула на святкуванні 50-річчя бренду Marc Cain

Відома німецька актриса Діана Крюгер, яка зіграла Олену в номінованому на "Оскар" фільмі "Троя" та доктора Абігейл Чейз у "Скарбі нації", з’явилася в розкішному образі на святкуванні 50-річчя німецького модного бренду Marc Cain.

Світський захід відбувся в останній день літа 31 серпня у місті Баден-Вюртемберг, Німеччина. Для виходу у світ Крюгер вбралась в трендовий жилет ніжно-рожевого кольору та штани-кльош у тон.

Щоб не замерзнути, 47-річна актриса накинула на плечі довгий сірий плащ і стала вищою, взувши туфлі на підборах. Діана доповнила свій елегантний образ маленькою білою шкіряною сумочкою, а в макіяжі віддала перевагу червоній помаді. До речі, голлівудська актриса затьмарила всіх присутніх гостей, включаючи чеську супермодель Кароліну Куркову.

Діана Крюгер із чеською супермоделлю Кароліною Курковою. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Актриса в макіяжі віддала перевагу червоній помаді. Фото: Getty Images

Додамо, що Діана Крюгер з 2016 року знаходиться у стосунках із зіркою серіалу "Ходячі мерці", американським актором Норманом Рідусом, партнером по фільму "Небо" (2015). У листопаді 2018 року у знаменитостей народилася дочка Нова.

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