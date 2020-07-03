Сериал "Великая": история о Екатерине II продолжается

Сервис Hulu принял решение продлить сериал "Великая" о Екатерине II на еще один сезон.

Второй сезон комедийной драмы с Эль Фаннинг и Николасом Холтом получил 10 серий, так же как и первый. Создатели отмечают, что "Великая" - один из самых успешных оригинальных проектов на сервисе.

Информации о начале съемок и дате выхода пока нет.

Комедия рассказывает историю правления Екатерины II, которую сыграла Эль Фаннинг. В сериале присутствуют как реальные исторические моменты, так и авторский вымысел. Николас Холт сыграл супруга императрицы - Петра III.

Создателем и сценаристом сериала выступил Тони Макнамара.