Новый сериал Hulu: актер Майкл Китон сыграет доктора, борющегося с опиоидной зависимостью

Сервис Hulu снимет новый мини-сериал под названием "Dopesick", который расскажет о жителях США с зависимостью от опиоидов.

Как сообщает Deadline, в основу сюжета ляжет книга "Dopesick: Dealers, Doctors, and the Drug Company that Addicted America" американской писательницы Бет Мейси, которая проливает свет на ужасы наркотической эпидемии 2018 года.

Постановщиком выступит Барри Левинсон ("Человек дождя"). Сценарий напишет Дэнни Стронг, ранее работавший над сериалом "Империя".

Мини-сериал описывается как "амбициозный, ужасающий и убедительный взгляд на эпицентр борьбы с опиоидной зависимостью". Героями шоу станут члены нескольких семей, чьи истории тесно пересекаются друг с другом.

Одну из главных ролей исполнит Майкл Китон ("Бэтмен"). Актеру предстоит перевоплотиться в доктора, который старается быть отзывчивым со своими пациентами. Неожиданно для себя он оказывается втянутым в мрачные тайны медицинской корпорации.

Премьера мини-сериала, который будет состоять из 8 эпизодов, запланирована на 2021 год, но точная дата пока не называется.