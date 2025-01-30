Укр

Уроженца Киева Джигурду признали угрозой нацбезопасности Украины. Что это значит?

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Никита Джигурда хотел воевать против Украины Новость обновлена 30 января 2025, 16:51
Никита Джигурда хотел воевать против Украины. Фото росСМИ

Минкульт наказал украинофоба

Уроженец Киева и российский актер Никита Джигурда, собравшийся воевать против Украины, был внесен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Он открыто выражает свою украинофобскую позицию и поддерживает российскую агрессию.

Никита Джигурда, по данным Минкульта, представляет угрозу нашей стране. Известно, что он посещал оккупированные Россией территории для поддержки российских военных в 2023-2024 годах.

Теперь в этом списке уже 240 человек. Впервые в него были включены россияне в 2022 году, а в настоящее время туда входит несколько десятков человек. Теперь в списке есть и Никита Джигурда. А Максим Галкин, поддерживающий Украину, был исключен из списка.

Никита Джигурда родился в Киеве, но поддержал российскую агрессию. В 2023 году, во время полномасштабного вторжения, актер приезжал на Донбасс в бронежилете и военной форме и оказывал оккупантам помощь авто и дроны. В 2024 году путинист заявил, что готов воевать за Россию.

никита джигурда

Включение в этот список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, означает запрет на проведение гастролей и публичных выступлений таких лиц на территории Украины, а также ограничение трансляции их произведений в медиа и общественных местах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас осужден за пьяное ДТП Михаил Ефремов. 60-летнему актеру предложили досрочно выйти из тюрьмы в обмен за участие в "ЭсВеО".

Теги:
#Никита Джигурда #Война в Украине