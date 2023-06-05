Такое к нам еще не приезжало: джигурда приперся на фронт и пострелял вместе с солдатами рф (видео)

джигурда в военной форме покрасовался среди оккупантов

Не успела еще как следует зажить ягодица раненого в Донецке рогозина, как на фронт уже поперся новый, еще более странный россиянин — актер никита джигурда. Он со своими традиционными воплями покрасовался у миномета на Донбассе.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные в сети.

Престарелый путинист, к слову, родом из Киева, опубликовал в своих соцсетях видео, где он в военной форме бродит среди оккупантов. Сам скандальный актер заявляет, что якобы находится в зоне боевых действий, а именно на Угледарском направлении.

На опубликованных кадрах джигурда запечатлен читающим стихи, пока боевики ведут огонь из миномета. Забавно, что интонация и голос джигурды похожи на вопли какого-нибуть орка, а, напомним, именно такое прозвище закрепилось за армией оккупантов после 24 февраля 2022 года.

На втором видео артист побродил по траншеям россиян на Донбассе.

К слову, ранее российские пропагандисты писали, что в начале июня джигурда поехал на Донбасс с "гуманитарной миссией".

Напомним, ранее мы писали о том, что блогер, которого не пустили в Украину, избил Джигурду в кровавом бою.

Также мы сообщали о том, что шойгу, вероятно, снова приехал в Украину и попытался напугать украинцев. РосСМИ показали небольшое видео, которое якобы и подтверждает "инспекцию".