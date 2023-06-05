Таке до нас ще не приїжджало: джигурда приперся на фронт і постріляв разом з солдатами рф (відео)

джигурда у військовій формі покрасувався серед окупантів

Не встигла ще добре зажити сідниця пораненого в Донецьку рогозіна, як на фронт уже поперся новий, ще дивніший росіянин — актор микида джигурда. Він зі своїми традиційними криками покрасувався біля міномету на Донбасі.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані в мережі.

Старий путініст, до речі, родом із Києва, опублікував у своїх соцмережах відео, де він у військовій формі бродить серед окупантів. Сам скандальний актор заявляє, що нібито перебуває у зоні бойових дій, а саме на Вугледарському напрямі.

На опублікованих кадрах джигурду зофільмовано читаючим вірші, поки бойовики ведуть вогонь з міномета. Цікаво, що інтонація і голос джигурди схожі на крики якогось орка, а, нагадаємо, саме таке прізвисько закріпилося за армією окупантів після 24 лютого 2022 року.

На другому відео артист побродив по траншеям росіян на Донбасі.

До речі, раніше російські пропагандисти писали, що на початку червня джигурда поїхав на Донбас із "гуманітарною місією".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що блогер, якого не пустили в Україну, побив Джигурду у кривавому бою.

Також ми повідомляли про те, що шойгу, ймовірно, знову приїхав до України та спробував налякати українців. РосЗМІ показали невелике відео, яке нібито підтверджує "інспекцію".